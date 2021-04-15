Семак: «Краснодар» в каждом матче играет на победу, «Зениту» точно будет непросто

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Новый тренер — это всегда новый взгляд на позиции игроков, на их расположение, поэтому всегда есть некоторые сложности при подготовке. Но мы прекрасно знаем игроков «Краснодара», прекрасно знаем их индивидуальные качества. В этом отношении многое понятно для нас. Что касается самой игры, то пока сложно предположить, как она сложится.



Так складывается, что матчи с «Краснодаром» проходят ближе к завершению сезона, имеют большое значение с точки зрения расположения в турнирной таблице. Наверное, поэтому предыдущие матчи получились такими интересными. Думаю, что следующая наша встреча пройдет в такой же напряженной борьбе. У «Краснодара» немного шансов сыграть в еврокубках, но это та команда, которая в каждом матче играет на победу. Уверен: в субботу нам точно будет непросто.



Семь очков преимущество – это больше, чем четыре. Что касается психологического состояния, то нам нужно думать прежде всего об игре против «Краснодара» и ни о чем другом. У нас есть задача побеждать в каждом матче, и сейчас все мысли не о том, какой у нас отрыв или сколько очков нужно взять, а о том, что нужно обыграть «Краснодар» в следующем матче», — цитирует главного тренера «Зенита» Сергея Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.



В 26-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» на поле стадиона «Краснодар». Старт встречи – в 19:00 мск. Первое место в турнирной таблице сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 54 очка, переиграв в последнем матче «Сочи» (2:1). Десятое место сохранил за собой «Краснодар» (34), который уступил тульскому «Арсеналу» (0:1) в первом матче под руководством Виктора Гончаренко.

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