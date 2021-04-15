Хосеп Гвардиола: Беллингхэму 17 лет? Может, он врёт?

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутку предположил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм скрывает свой истинный возраст. Вчера, 14 апреля, англичанин забил гол в ворота «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Беллингхэм отличился в возрасте 17 лет и 289 дней, став вторым самым молодым футболистом, забившим в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Ему 17 лет? Я не могу в это поверить. Может он врёт? Он так хорош для 17-летнего, фантастический игрок. В одном из моментов он не получил мяч от центральных защитников и стал кричать, требовать передачу. Для 17 лет это много значит. Я говорил с его тренером Эдином Терзичем. Он сказал мне, что Джуд так играет на каждой тренировке», — приводит слова Гвардиолы Goal.

В полуфинале Лиги чемпионов «горожане» сыграют с «ПСЖ». «Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 32 матчах подопечные Гвардиолы набрали 74 очка.

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Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»