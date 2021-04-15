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«Тамбов» оштрафован после жалобы шести футболистов. Клуб обязан заплатить ещё трём игрокам

«Тамбов» оштрафован после жалобы шести футболистов. Клуб обязан заплатить ещё трём игрокам
Футбол / РПЛ 0
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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза вынесла вердикт в отношении «Тамбова».

Как сообщает пресс-служба РФС, клуб обязали выплатить задолженности трём футболистам: вратарю Никите Чагрову, нападающему Владимиру Обухову и защитнику Александру Головне.

Также палата удовлетворила заявления шести игроков и оштрафовала «Тамбов». На клуб жаловались защитники Александр Каплиенко, Гурам Тетрашвили, Сослан Таказов, Никита Чичерин и Вараздат Ароян и форвард Александр Карапетян.

«Тамбов», набрав 13 очков в 25 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 5 очках от зоны стыковых матчей и в 17 — от спасительной, 12-й строчки. До конца чемпионата команде предстоит сыграть с «Арсеналом», «Локомотивом», «Ростовом», «Ахматом» и «Зенитом».

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