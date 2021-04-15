Сергей Семак рассказал, как относится к Виктору Гончаренко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» и рассказал о своём отношении к наставнику соперника Виктору Гончаренко.



«Я думаю, «Краснодар» играл неплохо. Это был напряженный матч: «Арсеналу» очки очень нужны, и в столь короткие сроки главному тренеру «Краснодара» было сложно что-либо изменить. При этом команда смотрелась неплохо, организованно. «Краснодар» очень хорошо укомплектован в атакующей линии, но в том, что касается обороны, в связи с травмами не все так гладко. В любом случае, это один из лидеров нашего футбола, поэтому, думаю, нас ждёт очень сложный матч.



Я прекрасно знаю Виктора Михайловича, мы состоим в хороших приятельских отношениях. Я всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе», — цитирует главного тренера «Зенита» Сергея Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.



В 26-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» на поле стадиона «Краснодар». Старт встречи – в 19:00 мск. Первое место в турнирной таблице сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 54 очка, переиграв в последнем матче «Сочи» (2:1). Десятое место сохранил за собой «Краснодар» (34), который уступил тульскому «Арсеналу» (0:1) в первом матче под руководством Виктора Гончаренко.

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