Рафаэль ван дер Варт: Вернер – слепая лошадь, просто опускает голову и несётся вперёд

Бывший игрок мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о нападающем «Челси» Тимо Вернере.
«Я бы всегда выпускал на поле Зиеша, он лучший в составе «Челси». Он врывается и подает в штрафную, как и Маунт. Именно это нужно Жиру. Вернер невероятно быстр, и это может быть полезно на выезде, когда идёт давление, но он просто опускает голову и несётся вперёд. Вернер – слепая лошадь, что он уже доказал в Германии», – цитирует ван дер Варта SoccerNews.
Тимо Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили «РБ Лейпциг» за этот трансфер € 53 млн. Контракт Вернера с лондонцами действует до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Тимо провёл в составе «Челси» 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. На данный момент портал Transfermarkt оценивает Тимо Вернера в € 65 млн.
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