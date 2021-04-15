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«МЮ», «Челси», «Тоттенхэм» и ещё два клуба поборются за защитника сборной Дании

«МЮ», «Челси», «Тоттенхэм» и ещё два клуба поборются за защитника сборной Дании
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Защитник «Лиона» и сборной Дании Йоаким Андерсен, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Фулхэм», привлёк внимание нескольких топ-клубов.

Как сообщает BT со ссылкой на подкаст BT Sports, в услугах 24-летнего датского футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас». Ожидается, что за Йоакима развернётся борьба в летнее трансферное окно, когда истечёт срок его аренды.

Андерсен начинал карьеру в Нидерландах, где выступал за «Твенте», после чего перебрался в «Сампдорию». В 2019 году его приобрёл «Лион», заплатив за трансфер € 24 млн. Прошлым летом защитника арендовал «Фулхэм». В нынешнем сезоне Йоаким провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу, получил 5 жёлтых и 1 красную карточку.

Видео гола Андерсена в ворота «Лидс Юнайтед»:

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