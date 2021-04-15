«МЮ», «Челси», «Тоттенхэм» и ещё два клуба поборются за защитника сборной Дании

Защитник «Лиона» и сборной Дании Йоаким Андерсен, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Фулхэм», привлёк внимание нескольких топ-клубов.
Как сообщает BT со ссылкой на подкаст BT Sports, в услугах 24-летнего датского футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас». Ожидается, что за Йоакима развернётся борьба в летнее трансферное окно, когда истечёт срок его аренды.
Андерсен начинал карьеру в Нидерландах, где выступал за «Твенте», после чего перебрался в «Сампдорию». В 2019 году его приобрёл «Лион», заплатив за трансфер € 24 млн. Прошлым летом защитника арендовал «Фулхэм». В нынешнем сезоне Йоаким провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу, получил 5 жёлтых и 1 красную карточку.
Видео гола Андерсена в ворота «Лидс Юнайтед»:
- 15 апреля 2021
-
16:42
-
16:29
-
16:01
-
15:53
-
15:33
-
15:31
-
15:16
-
15:08
-
14:55
-
14:36
-
14:32
-
14:11
-
14:04
-
13:56
-
13:53
-
13:47
-
13:40
-
13:35
-
13:21
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:41
-
12:29
-
12:28
-
12:00
-
11:44
-
11:35
-
11:34
-
11:32
-
10:59
-
10:56
-
10:40
-
10:39
-
10:38