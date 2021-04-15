Борини: «Ливерпулю» было бы здорово перехватить Санчо из-под носа «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Италии Фабио Борини призвал свой бывший клуб побороться за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

«Смотря на состав „Ливерпуля“, я думаю, что им нужна большая глубина в атаке. Джейдон Санчо стал бы отличным подписанием для них. Было бы здорово перехватить его из-под носа „Манчестер Юнайтед“», — приводит слова Борини CaughtOffside.

Контракт Санчо со «шмелями» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в € 100 млн.

Борини начинал карьеру в «Челси», а впоследствии выступал за «Суонси Сити», «Парму», «Рому», «Ливерпуль», «Сандерленд», «Милан», «Верону». Его нынешним клубом является турецкий «Фатих Карагюмрюк».

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