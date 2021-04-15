В Италии заявили, что Турция пыталась забрать у них Евро в ответ на слова про Эрдогана

Заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста рассказал, что Турция пыталась забрать у страны право проведения матчей чемпионата Европы — 2020.



«У нас было несколько дипломатических инцидентов с Турцией. Они пытались забрать у нас Евро в ответ на заявление нашего премьера. Но турнир пройдёт в нашей стране», — приводит слова Косты calciomercato.it.



Ранее премьер-министр Италии Марио Драги назвал турецкого президента Реджепа Эрдогана диктатором. В Турции возмутились высказыванием политика и потребовали официальных извинений.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. Ранее было объявлено, что в столице Италии смогут допустить на игры зрителей.