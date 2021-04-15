«Жалко!» Дуймович – о сорвавшемся трансфере в «Зенит». Игрока перехватил «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива», «Динамо» и сборной Хорватии, а ныне футбольный агент Томислав Дуймович отреагировал на новость, что мог перейти в «Зенит» во время профессиональной карьеры. Экс-тренер клуба из Санкт-Петербурга Дик Адвокат был заинтересован в трансфере хорвата.
«В 2008 году у меня заканчивался контракт в Перми. Один хорватский агент позвонил мне. Даже не знаю, близко ли было с шотландцами или нет. До этого ещё поступило предложение «Локомотива». Я напрямую общался несколько раз со спортивным директором «Селтика». Он что-то тянул. Может, был не уверен во мне: «Подожди-подожди». Пока я ждал, уже подписал с «Локо» контракт.
Дик Адвокат хотел меня в «Зенит», но его опередил «Локомотив»? Жалко! Питер – красивый город», — цитирует Дуймовича Eurosport.
- 15 апреля 2021
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