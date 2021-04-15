Дуймович рассказал о конфликте с Юрием Сёминым в «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива», «Динамо» и сборной Хорватии, а ныне футбольный агент Томислав Дуймович рассказал о конфликте с экс-наставником железнодорожников Юрием Сёминым.



«Я уважал и сейчас уважаю Юрия Палыча, но мы не до конца нашли с ним общий язык. Я не чувствовал себя твёрдой основой в команде. Всегда, когда были поражения, тяжёлые моменты, я чувствовал, как будто вина на мне. Я иностранец, хотел больше дать команде и старался. Иногда получалось, иногда нет. Я никогда не хотел уходить из «Локомотива». Но вот так получилось.



«Сибирь» ещё была в Премьер-лиге. Конец игры в Новосибирске. Мы выигрывали 2:0. Гильерме – мой друг, но он пропустил гол с 40 метров. В итоге 2:2. В раздевалке Юрий Сёмин со мной ругался, будто я не встретил игрока. Этот футболист зашёл на нашу половину поля и пробил. Я стоял в 30 метрах от ворот, встречал его в этом районе. Не пойду же я встречать его за 40 метров?! Я был злой. Ещё это давление, что команда Семина должна брать чемпионство. В раздевалке немножко поругались», — цитирует Дуймовича Eurosport.

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