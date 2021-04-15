Новый спонсор «Тоттенхэма» поиздевался над клубом в «Твиттере», а затем удалил посты

«Тоттенхэм Хотспур» оказался в курьёзном положении после заключения нового спонсорского контракта.
Сегодня, 15 апреля, лондонский клуб в «Твиттере» объявил о сотрудничестве с производителем красок Dulux. Недовольные последними результатами «шпор» болельщики начали писать шутливые комментарии, однако к издевательствам неожиданно подключился официальный аккаунт спонсора.
В посте «Тоттенхэма» представлена фотография собаки, которая является лицом Dulux. Один из фанатов написал: «Эта собака может играть в центре обороны?» Представитель фирмы ответил: «Она даже может справиться с этим лучше».
Другой болельщик предложил покрасить шкаф с трофеями. Работник компании в ответ прислал фотографию пустого шкафа с эмблемой «Тоттенхэма» и подписью: «Продаётся неиспользованный шкаф для трофеев». Ещё один фанат выступил с аналогичным предложением, отметив, что шкаф запылился. В Dulux ответили так: «Не глупи, поверхность нужно очистить от пыли перед покраской».
К данному моменту издевательские твиты компании уже удалены. «Тоттенхэм» пока не реагировал на инцидент официально.
Напомним, «шпоры» в последний раз завоёвывали трофей в 2008 году — тогда им покорился Кубок английской лиги. Из-за такой «засухи» над клубом часто шутят болельщики других команд.
Видеообзор поражения «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Юнайтед»:
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