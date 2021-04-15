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Пятеро игроков барнаульского «Динамо» наказаны за нарушение правил об игре на тотализаторе

Пятеро игроков барнаульского «Динамо» наказаны за нарушение правил об игре на тотализаторе
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Барнаульское «Динамо» в ближайшее время не сможет рассчитывать сразу на нескольких своих футболистов.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, комитет по этике наказал пятерых игроков клуба за нарушение 18-й статьи регламента, запрещающей участвовать в футбольном тотализаторе и азартных играх.

Трое спортсменов — Николай Шинкевич, Владислав Хмелевский и Виктор Хугаев — отстранены от любой футбольной деятельности на год, из которых полгода — условный срок. Ещё два игрока — Юрий Юдин и Ярослав Овсянников — дисквалифицированы на год условно.

Барнаульское «Динамо», набрав 29 очков в 17 турах, занимает седьмое место в 4-й группе Профессиональной футбольной лиги, отставая от лидера соревнований, «Тюмени», на 10 очков.

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