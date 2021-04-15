Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар: когда закончу карьеру футболиста, буду ездить на турниры по покеру

Неймар: когда закончу карьеру футболиста, буду ездить на турниры по покеру
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своей любви к покеру.

«Я начал играть в покер на ЧМ-2014. Во время турнира многие игроки этим занимались, и в итоге я стал учиться играть с ними. Я наблюдал со стороны, а затем сам заинтересовался игрой. Мне показался классным сам процесс игры. И я влюбился в покер на долгие годы.

Концентрация – одно из сходств футбола с покером. Очень важно, как ты читаешь игру и оппонента. Думаю, это один из важнейших аспектов футбола – прочитать игру, противника – я как раз этим и занимаюсь, чтобы понять, где можно атаковать, куда нужно перемещаться, чтобы создать опасный момент для своей команды. В покере то же самое: тебе нужно читать игру, соперников и понимать, когда правильный момент для атаки.

Думаю, после окончания карьеры футболиста я смогу участвовать в турнирах, ездить и играть на тех турнирах, в которых я всегда хотел участвовать, но не мог ввиду своей загруженности, ввиду своей карьеры. Так что когда я закончу карьеру футболиста, поездки на турниры такого рода будут одним из моих занятий», — цитирует Неймара CNEWS.

Неймар объяснил празднование перед Киммихом. Тот говорил, что «Бавария» пройдёт «ПСЖ»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021