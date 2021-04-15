Неймар: когда закончу карьеру футболиста, буду ездить на турниры по покеру

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своей любви к покеру.
«Я начал играть в покер на ЧМ-2014. Во время турнира многие игроки этим занимались, и в итоге я стал учиться играть с ними. Я наблюдал со стороны, а затем сам заинтересовался игрой. Мне показался классным сам процесс игры. И я влюбился в покер на долгие годы.
Концентрация – одно из сходств футбола с покером. Очень важно, как ты читаешь игру и оппонента. Думаю, это один из важнейших аспектов футбола – прочитать игру, противника – я как раз этим и занимаюсь, чтобы понять, где можно атаковать, куда нужно перемещаться, чтобы создать опасный момент для своей команды. В покере то же самое: тебе нужно читать игру, соперников и понимать, когда правильный момент для атаки.
Думаю, после окончания карьеры футболиста я смогу участвовать в турнирах, ездить и играть на тех турнирах, в которых я всегда хотел участвовать, но не мог ввиду своей загруженности, ввиду своей карьеры. Так что когда я закончу карьеру футболиста, поездки на турниры такого рода будут одним из моих занятий», — цитирует Неймара CNEWS.
- 15 апреля 2021
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