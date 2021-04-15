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Судья Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней

Судья Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней.

«Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей Дисциплинарного регламента 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d). РФС оказывает полное содействие в расследовании», — сообщает служба коммуникаций РФС.

Напомним, в 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине. Судья проходил проверку на полиграфе, но это не было связано со ставками.

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