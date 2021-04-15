Локателли: не исключаю варианта, при котором буду играть за границей

Итальянский полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны нескольких европейских топ-клубов.



«Не знаю, будет ли нынешний сезон последним для меня в «Сассуоло», не знаю, что готовит мне будущее. Если появятся какие-то возможности, мы решим всё вместе с клубом. Не исключаю варианта, при котором буду играть за границей. Это значит, что мой уровень вырос.



Внутри себя я убеждён, что моя карьера близка к переломному моменту. Не потому, что две недели назад я забил первый мяч за сборную, а потому, что моя игра в этом и прошлом сезонах была настолько качественной, что моя кандидатура привлекла внимание больших клубов, включая «Ювентус», «Интер» и несколько иностранных команд: «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико».



У меня была мечта дебютировать в Серии А и стать профессиональным футболистом. Миссия выполнена. Появились другие цели. Следующим летом я планирую выполнить одну из них, выиграв чемпионат Европы.



Интерес от больших команд мотивирует меня и даёт понять, что я на правильном пути», — приводит слова Локателли Corriere dello Sport.



В сезоне-2020/21 Локателли провёл 26 матчей за «Сассуоло», на его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 23-летнего игрока в € 35 млн.