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Локателли: не исключаю варианта, при котором буду играть за границей

Локателли: не исключаю варианта, при котором буду играть за границей
Футбол / Италия 0
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Итальянский полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны нескольких европейских топ-клубов.

«Не знаю, будет ли нынешний сезон последним для меня в «Сассуоло», не знаю, что готовит мне будущее. Если появятся какие-то возможности, мы решим всё вместе с клубом. Не исключаю варианта, при котором буду играть за границей. Это значит, что мой уровень вырос.

Внутри себя я убеждён, что моя карьера близка к переломному моменту. Не потому, что две недели назад я забил первый мяч за сборную, а потому, что моя игра в этом и прошлом сезонах была настолько качественной, что моя кандидатура привлекла внимание больших клубов, включая «Ювентус», «Интер» и несколько иностранных команд: «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико».

У меня была мечта дебютировать в Серии А и стать профессиональным футболистом. Миссия выполнена. Появились другие цели. Следующим летом я планирую выполнить одну из них, выиграв чемпионат Европы.

Интерес от больших команд мотивирует меня и даёт понять, что я на правильном пути», — приводит слова Локателли Corriere dello Sport.

В сезоне-2020/21 Локателли провёл 26 матчей за «Сассуоло», на его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 23-летнего игрока в € 35 млн.

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