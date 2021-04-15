Стала известна причина отстранения судьи Лапочкина от футбольной деятельности

Российский судья Сергей Лапочкин временно отстранён от футбольной деятельности из-за того, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«В 2018 году Лапочкин работал на матче Лиги Европы между командами «Бордо» и «Вентспилс». Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА – это нарушение. Поэтому он и отстранён от футбольной деятельности на время расследования», – сказал собеседник «Чемпионата».

Напомним, в 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине. Судья проходил проверку на полиграфе, но это не было связано со ставками.