Погба снимется в документальном сериале о своей жизни
Американский интернет-видеосервис Amazon Prime достиг соглашения с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба о создании документального многосерийного фильма о жизни француза, сообщает BBC.
Выход первой серии запланирован на 2021 год. Зрителям обещают рассказать о жизни Погба вне футбольного поля.
«Мы все знаем на что способен Поль во время матчей. Но его влияние распространяется за рамки футбола. Без сомнения, можно сказать, что Погба — выдающийся талант своего времени. Он кумир целого поколения», — приводит BBC слова заведующей европейскими проектами Amazon Джорджии Браун.
В текущем сезоне француз сыграл 21 матч за «МЮ», забил 3 гола и отдал 2 передачи. В начале года появлялись слухи о возможном уходе полузащитника из команды.
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