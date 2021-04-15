Газизов – о штрафе «Уфы»: есть более грубые ошибки, а таких наказаний за них почему-то нет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение КДК РФС наказать клуб за оскорбление арбитра.

«Штраф максимальный. Слишком жестко за ошибку наказали. Мне хочется, чтобы сейчас всё монетизировали, поэтому если будут ошибки других футбольных людей, то, может, это и выход. Мы принесли свои извинения сразу и сказали, что это ошибка сотрудника. Но обиделись люди, задели, и мы понимаем, что это неприятно. Мне кажется, что сейчас в футболе есть более грубые ошибки, а таких наказаний за них почему-то нет», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, «Уфа» наказана за нецензурный пост в «Твиттере» в адрес главного судьи матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1) Евгения Кукуляка.