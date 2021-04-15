Эрик Ламела может перейти в «Наполи»

Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела близок к возвращению в Италию. Футболист и его окружение ранее прорабатывали варианты соглашения с «Миланом», а в последние несколько дней они провели активные переговоры с « Наполи», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, подписание Ламелы является давним желанием владельца «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16,00 млн.
Контракт аргентинца с «Тоттенхэмом» истекает в 2022 году, из-за серии травм ему так и не удалось раскрыть свой потенциал. В этом сезоне Моуринью выпускал Эрика в стартовом составе лишь в 5 играх. Учитывая кубки, нападающий забил 4 мяча.
Напомним, прошлым клубом нападающего была «Рома». Ламела играет за «Тоттенхэм» с сезона 2013/2014.
- 15 апреля 2021
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