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Эрик Ламела может перейти в «Наполи»

Эрик Ламела может перейти в «Наполи»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела близок к возвращению в Италию. Футболист и его окружение ранее прорабатывали варианты соглашения с «Миланом», а в последние несколько дней они провели активные переговоры с « Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, подписание Ламелы является давним желанием владельца «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16,00 млн.

Контракт аргентинца с «Тоттенхэмом» истекает в 2022 году, из-за серии травм ему так и не удалось раскрыть свой потенциал. В этом сезоне Моуринью выпускал Эрика в стартовом составе лишь в 5 играх. Учитывая кубки, нападающий забил 4 мяча.

Напомним, прошлым клубом нападающего была «Рома». Ламела играет за «Тоттенхэм» с сезона 2013/2014.

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