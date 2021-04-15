Ловчев: из московского «Динамо» Севидова уволили за конфликт с генералами

15 апреля 1992 года ушёл из жизни выдающийся советский тренер и футболист Александр Александрович Севидов. В годовщину его кончины Евгений Ловчев, который играл под руководством Севидова, рассказал об истинных причинах увольнения специалиста с тренерского мостика московского «Динамо».
«Зимой 1979 года «Динамо» отправилось в турне по Америке, играли там в мини-футбол в разных городах. В Лос-Анджелесе к Сан Санычу пришли наши эмигранты, бывшие жители Киева, как я понимаю, его знакомые. Забрали его в гости. Понятно, что с нами ездил товарищ из известной конторы. Он написал соответствующую бумагу.
Перед завершением турне мы традиционно скидывались в общую копилку, эти деньги шли на подарки чиновникам в ЦС «Динамо», работникам динамовской базы, врачам и т.д.
Начался чемпионат, «Динамо» блестяще стартовало, выиграло четыре матча, лидировало после шести туров. Но, видимо, кто-то подсиживал Сан Саныча. Вдруг дали ход этой бумаге, что он встречался в Америке с эмигрантами. Сан Саныча вызвали к руководству, начали песочить: мол, такой-сякой, встречается с отщепенцами.
Возможно, все бы обошлось выговором. Но Сан Саныч не стал молчать, что-то стал этим генералам отвечать. Те тоже вошли в раж: «А вот вы еще и деньги с игроков собирали». И тут Сан Саныч и говорит председателю общества «Динамо»: «Думаете, на какие деньги мы вам сумочку купили?» Этой фразы ему не простили.
Мы поехали на выезд в Донецк уже без Сан Саныча, проиграли 0:1, а я порвал мышцу задней поверхности бедра, долго лечился. В общем, сезон в «Динамо» сложился для меня неудачно», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».
- 15 апреля 2021
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