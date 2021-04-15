Вальверде — об атаке на автобус «Реала»: я вышел на поле с инстинктом убийцы

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался об атаке на клубный автобус перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:0).



Отвечая на вопрос об инциденте, Федерико напомнил о своем прошлом, когда он играл за уругвайский «Пеньяроль».



«Я пришел оттуда, и это нормально в тех краях. Все в порядке. Ты получаешь дополнительную мотивацию от таких событий, выходишь на поле с инстинктом убийцы и выкладываешься в игре полностью», — приводит слова игрока ESPN.



Федерико провел всю игру с опухшей лодыжкой. Вальверде, который занимал позицию правого защитника из-за травмы Лукаса Васкеса, боролся с повреждением, полученным во время субботней победы над «Барселоной» со счётом 2:1. Он получил болеутоляющие уколы, чтобы выйти в старте против «Ливерпуля».



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