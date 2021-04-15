Мамаева отреагировала на обвинения Малахова в заработке на истории с изменой футболиста

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, отреагировала на недавние обвинения Андрея Малахова. Телеведущий заявил, что пара искусственно создала историю с изменой футболиста для пиара и заработка.

По словам Малахова, испанка Ирен Гарсия Морено, которую ранее назвали любовницей Павла, на самом деле является другом семьи Мамаевых. А скандалы были искусственно созданы ради популярности и денег.

«Тот момент, когда не пошла к Малахову. Серьёзно?» — написала Мамаева в историях своего «инстаграма», прикрепив скриншоты с обвинениями Малахова.

Напомним, 2 марта Алана Мамаева, жена футболиста, заявила, что уличила мужа в измене. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова». Впоследствии адвокат Ирен сообщила о намерении подать в суд на Алану, поскольку та угрожала девушке убийством.

На следующий день, 3 марта, появилась информация, что Мамаеву нашли в Москве без сознания. Сообщалось, что жена футболиста могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «всё хорошо».