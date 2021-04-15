Бывший нападающий сборной Шотландии: Кудела заслужил отстранение вплоть до пожизненного

Бывший нападающий сборной Шотландии, а ныне посол организации Show Racism the Red Card Крис Ивелумо прокомментировал отстранение защитника пражской «Славии» Ондржея Куделы на 10 матчей за расистское поведение.



«Я разочарован. Думаю, что у УЕФА была возможность жёстко высказаться, что расизм в футболе недопустим. Это становится смешно. У УЕФА снова и снова появляются шансы создать прецедент с более строгим наказанием. Стоило исключить его из игры.



Кудела получил отстранение лишь на 10 матчей за то, что его признали виновным. Если признают, что футболист был виновным в расовом оскорблении другого игрока, для меня это должен быть пожизненный бан.



Поверьте мне, Кудела пошёл на это с расчётом. Он прикрыл рот и подошел к Камаре. Кудела подумал, что он может сделать это и избежать наказания, даже учитывая современные технологии. Мы должны прекратить такое мышление. Возможно, мы не сможем изменить его образ мышления, но давайте просто остановим подобные случаи, происходящие в футболе», — приводит слова Ивелумо Sky Sports News.



Напомним, защитник пражской «Славии» Кудела был дисквалифицирован УЕФА за «расистское поведение» по отношению к полузащитнику «Рейнджерс» Глену Камаре во время матча 1/8 финала Лиги Европы. Кудела настаивал на том, что он ругал игрока «Рейнджерс» после того, как на нем сфолили, но не использовал расистские выражения.

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