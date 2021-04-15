Моуринью: люди забывают о том, что «Тоттенхэм» хорошо начинает матчи

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о проблеме набора очков в матчах, в которых «шпоры» вели в счёте по ходу встречи.



«Я знаю, почему так происходит, но также знаю и то, что на это можно посмотреть под совершенно другим углом. С одной стороны, команда хорошо начинает матчи, начинает лидировать в счете. Это позитивный аспект, о котором люди охотно забывают. С другой стороны, я согласен, что потеря очков в ситуации, когда ты выигрываешь, – это негативный аспект.



Но я не готов обсуждать это с вами. Думаю, это связано с определенными качествами нашей команды, но обсуждать это публично я не готов. Возможно, я никогда и скажу своё мнение на этот счёт», – сказал Моуринью в интервью ESPN.



«Тоттенхэм» потерял уже 18 очков в нынешнем сезоне АПЛ после того, как вёл в счёте по ходу матча.



Подопечные Жозе Моуринью, набрав в 31 матче 49 очков, идут на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и рискуют остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. «Шпоры» отстают от идущего на четвёртом месте «Вест Хэм Юнайтед» на шесть очков.

Говорят, что Моуринью устарел. Что конкретно это значит (и при чём тут тактика)? Спойлер: дело не в тактике, а в том, что Моуринью – слишком Моуринью.