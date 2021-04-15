Моуринью: люди забывают о том, что «Тоттенхэм» хорошо начинает матчи

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о проблеме набора очков в матчах, в которых «шпоры» вели в счёте по ходу встречи.
«Я знаю, почему так происходит, но также знаю и то, что на это можно посмотреть под совершенно другим углом. С одной стороны, команда хорошо начинает матчи, начинает лидировать в счете. Это позитивный аспект, о котором люди охотно забывают. С другой стороны, я согласен, что потеря очков в ситуации, когда ты выигрываешь, – это негативный аспект.
Но я не готов обсуждать это с вами. Думаю, это связано с определенными качествами нашей команды, но обсуждать это публично я не готов. Возможно, я никогда и скажу своё мнение на этот счёт», – сказал Моуринью в интервью ESPN.
«Тоттенхэм» потерял уже 18 очков в нынешнем сезоне АПЛ после того, как вёл в счёте по ходу матча.
Подопечные Жозе Моуринью, набрав в 31 матче 49 очков, идут на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и рискуют остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. «Шпоры» отстают от идущего на четвёртом месте «Вест Хэм Юнайтед» на шесть очков.
- 15 апреля 2021
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