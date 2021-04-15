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Рафаэль Варан близок к уходу из «Реала». Он интересен «МЮ»

Рафаэль Варан близок к уходу из «Реала». Он интересен «МЮ»
Футбол / Англия 0
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан в летнее трансферное окно может перебраться на Туманный Альбион.

Как сообщает El Chiringuito, переговоры между 27-летним защитником и «Манчестер Юнайтед» находятся в продвинутой стадии. Манкунианцы видят в Варане идеального напарника Гарри Магуайру в центр обороны и готовы предложить французу финансово выгодный контракт.

В «Реале» полагают, что продлить контракт с Рафаэлем уже не удастся и поэтому готовы рассмотреть предложения по его продаже.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Рафаэль Варан провёл 27 матчей и забил 2 мяча.

Варан перешёл в «Реал» летом 2011 года из «Ланса». «Королевский клуб» заплатил за него € 10 млн. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн.

Гари Невилл хотел бы видеть Рафаэля Варана в составе «Манчестер Юнайтед»
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