Рафаэль Варан близок к уходу из «Реала». Он интересен «МЮ»

Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан в летнее трансферное окно может перебраться на Туманный Альбион.
Как сообщает El Chiringuito, переговоры между 27-летним защитником и «Манчестер Юнайтед» находятся в продвинутой стадии. Манкунианцы видят в Варане идеального напарника Гарри Магуайру в центр обороны и готовы предложить французу финансово выгодный контракт.
В «Реале» полагают, что продлить контракт с Рафаэлем уже не удастся и поэтому готовы рассмотреть предложения по его продаже.
В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Рафаэль Варан провёл 27 матчей и забил 2 мяча.
Варан перешёл в «Реал» летом 2011 года из «Ланса». «Королевский клуб» заплатил за него € 10 млн. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн.
- 15 апреля 2021
-
21:11
-
21:10
-
21:01
-
21:01
-
20:53
-
20:49
-
20:39
-
20:29
-
20:26
-
20:21
-
20:04
-
19:47
-
19:42
-
19:23
-
19:18
-
19:05
-
18:56
-
18:43
-
18:28
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:43
-
17:24
-
17:06
-
16:54
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:37
-
16:29
-
16:01
-
15:53
-
15:33
-
15:31