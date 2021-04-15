«Манчестер Юнайтед» — «Гранада»: стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЕ

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В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет испанскую «Гранаду». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Первый матч завершился победой британского коллектива со счётом 2:0.

Команды объявили стартовые составы:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Туанзебе, Линделёф, Алекс Теллес, Погба, Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Кавани.

«Гранада»: Руй Силва, Нева, Херман, Вальехо, Фульке, Гоналон, Монторо, Мачис, Эррера, Кенеди, Сольдадо.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Гранада».

Матч обслужит румынская бригада арбитров, которую возгавит Иштван Ковач. Ассистенты — Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный судья — Сандро Шерер.