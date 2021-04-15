Клубы Серии А требуют отставки президента лиги

Семь клубов Серии А, в том числе «Ювентус», «Интер», «Наполи» и «Лацио», официально оформили «акт недоверия» президенту лиги Паоло Даль Пино, сообщает Il Sole 24 Ore.



По информации источника, клубы направили письмо с просьбой об отставке. В список недовольных команд входят: «Аталанта», «Фиорентина», «Интер», «Ювентус», «Лацио», «Наполи» и «Эллас Верона».



Также в отдельном письме объединение клубов выразило недовольство ошибками в переговорах с фондами инвестиций, закрытыми стадионами в Серии А и неравнозначными отчислениями за телевизионные права.



Напомним, Даль Пино стал президентом Серии А в начале 2020 года. Ранее он работал в таких компаниях, как Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.