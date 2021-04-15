Пепе Рейна назвал имя футболиста, против которого ему было сложнее всего играть

Вратарь «Лацио» Пепе Рейна сравнил лиги, в которых ему довелось выступать, а также назвал имя футболиста, против которого ему было сложнее всего играть.



«В английской Премьер-лиге защите уделяют меньше внимания, а в Серии А ниже темп игры и больше пауз. В Англии и Германии играют совсем не так, как в Италии — там игра идёт значительно быстрее.



Самым опасным соперником для меня был Дидье Дрогба. Матчи «Ливерпуля» и «Челси» всегда были тяжелыми, а он создавал массу проблем для меня», – приводит слова 38-летнего испанца Calciomercato.



Рейна присоединился к «Лацио» в сентябре 2020 года, перейдя на правах свободного агента из «Милана». Его контракт с римлянами действует до 30 июня 2022 года.



Пепе Рейна является воспитанником «Барселоны», в составе которой с 1999 по 2002 год провёл 30 матчей в чемпионате Испании. За свою карьеру испанец выступал в «Вильярреале», «Ливерпуле», «Наполи», «Баварии», «Милане» и «Астон Вилле». В составе сборной Испании Пепе стал чемпионом Мира и двукратным чемпионом Европы.

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