Пепе Рейна назвал имя футболиста, против которого ему было сложнее всего играть

Вратарь «Лацио» Пепе Рейна сравнил лиги, в которых ему довелось выступать, а также назвал имя футболиста, против которого ему было сложнее всего играть.
«В английской Премьер-лиге защите уделяют меньше внимания, а в Серии А ниже темп игры и больше пауз. В Англии и Германии играют совсем не так, как в Италии — там игра идёт значительно быстрее.
Самым опасным соперником для меня был Дидье Дрогба. Матчи «Ливерпуля» и «Челси» всегда были тяжелыми, а он создавал массу проблем для меня», – приводит слова 38-летнего испанца Calciomercato.
Рейна присоединился к «Лацио» в сентябре 2020 года, перейдя на правах свободного агента из «Милана». Его контракт с римлянами действует до 30 июня 2022 года.
Пепе Рейна является воспитанником «Барселоны», в составе которой с 1999 по 2002 год провёл 30 матчей в чемпионате Испании. За свою карьеру испанец выступал в «Вильярреале», «Ливерпуле», «Наполи», «Баварии», «Милане» и «Астон Вилле». В составе сборной Испании Пепе стал чемпионом Мира и двукратным чемпионом Европы.
- 15 апреля 2021
-
22:40
-
22:27
-
22:06
-
22:05
-
21:51
-
21:11
-
21:10
-
21:01
-
21:01
-
20:53
-
20:49
-
20:39
-
20:29
-
20:26
-
20:21
-
20:04
-
19:47
-
19:42
-
19:23
-
19:18
-
19:05
-
18:56
-
18:43
-
18:28
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:43
-
17:24
-
17:06
-
16:54
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:37