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Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией

Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией
Футбол / Англия 0
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Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о причине, по которой он пропустил последние матчи «канониров».

«Эй, ребята, спасибо за все сообщения и звонки. К сожалению, несколько недель назад я заразился малярией во время выступлений в сборной Габона. На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но с каждым днём чувствую себя намного лучше, благодаря великим врачам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус.

В последние пару недель я действительно чувствовал себя очень плохо, но уже скоро я вернусь сильнее, чем когда-либо! 🙏 Теперь буду смотреть на своих партнёров, сейчас начинается важнейший для нас матч! Вперёд „Арсенал“, — написал 31-летний габонец под фотографией на своей странице в „Инстаграме“.

Фотографию можно увидеть на странице Пьера-Эмерика Обамеянга в "Инстаграме".

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров». Малярия сопровождается лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезёнки), гепатомегалией (увеличением размеров печени), анемией.

В данный момент «Арсенал» проводит ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы с пражской «Славией». Идёт 25-я минута, счёт 3:0 в пользу канониров".

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