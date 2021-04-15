Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о причине, по которой он пропустил последние матчи «канониров».



«Эй, ребята, спасибо за все сообщения и звонки. К сожалению, несколько недель назад я заразился малярией во время выступлений в сборной Габона. На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но с каждым днём чувствую себя намного лучше, благодаря великим врачам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус.



В последние пару недель я действительно чувствовал себя очень плохо, но уже скоро я вернусь сильнее, чем когда-либо! 🙏 Теперь буду смотреть на своих партнёров, сейчас начинается важнейший для нас матч! Вперёд „Арсенал“, — написал 31-летний габонец под фотографией на своей странице в „Инстаграме“.

Фотографию можно увидеть на странице Пьера-Эмерика Обамеянга в "Инстаграме".

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров». Малярия сопровождается лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезёнки), гепатомегалией (увеличением размеров печени), анемией.

В данный момент «Арсенал» проводит ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы с пражской «Славией». Идёт 25-я минута, счёт 3:0 в пользу канониров".