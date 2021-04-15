«МЮ» вышел в полуфинал Лиги Европы, оставив за бортом турнира «Гранаду»

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимал испанскую «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавил Иштван Ковач.

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте. Быстрый гол в ворота «Гранады» забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани. Под занавес встречи испанская команда в попытках отыграться массированно атаковала, а «красные дьяволы» получили плацдарм для контратак. На 90-й минуте один из выпадов «МЮ» завершился автоголом Хесуса Вальехо. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.

Первая встреча команд также завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. Таким образом, «красные дьяволы» по итогам двухматчевого противостояния победили «Гранаду» 4:0 и оформили выход в полуфинал ЛЕ, где команде Сульшера предстоит встретиться с римской «Ромой».