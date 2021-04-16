«Вильярреал» выбил загребское «Динамо» из Лиги Европы на стадии 1/4 финала

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимал на своём поле загребское «Динамо». Встреча проходила на стадионе « Керамика — Эль-Мадригал» (Вильярреал, Испания) и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала нидерландская бригада арбитров, которую возглавил Данни Маккели.

«Вильярреал» забил два гола в первом тайме, на 36-й минуте счёт открыл Пако Алькасер, на 43-й преимущество хозяев удвоил Жерар Морено. «Динамо» отыграло один мяч во второй половине встречи, отметился Мислав Оршич. Но полноценно переломить ход игры загребской команде не удалось.

Первая встреча команд завершилась победой «Вильярреала» со счётом 1:0. Таким образом, «жёлтая субмарина» по итогам двухматчевого противостояния победила «Динамо» со счётом 3:1. «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги Европы, где его соперником станет лондонский «Арсенал».