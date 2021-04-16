Микель Артета прокомментировал выход «Арсенала» в полуфинал Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход «канониров» в полуфинал Лиги Европы.



«Мы начали очень хорошо, убедительно, агрессивно, с высоким прессингом. Мы всё время угрожали воротам соперника. Мне очень понравилась реакция команды на первый забитый мяч. Далее мы забили несколько отличных голов. Ещё очень важно, что мы смогли сохранить свои ворота на замке.



Это действительно важная победа и произошла она в решающий момент сезона. Мы победили убедительно, так что надо отдать должное игрокам.



Есть ещё много вещей в нашей игре, которые мы можем улучшить, но у нас действительно есть желание совершенствоваться и быть лучше с каждым днём. В полуфинале нам придётся очень сложно. Унаи Эмери, вероятно, самый успешный тренер в истории Лиги Европы», — приводит слова Артеты BBC.



В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы лондонский «Арсенал» в гостях разгромил пражскую «Славию» со счётом 4:0. Первый матч, прошедший на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершился вничью — 1:1. Таким образом, «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Вильярреалом».

«Арсенал» разгромил пражскую «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы