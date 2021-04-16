Магомед Адиев возглавит карагандинский «Шахтёр»
Бывший главный тренер «Чайки» и «Анжи» Магомед Адиев возглавит карагандинский «Шахтёр». Об этом «Чемпионату» сообщил источник в казахстанском клубе.
«Завтра Адиев вылетит в Казахстан», — добавил собеседник «Чемпионата».
5 февраля 2021 года «Чайка» объявила об отставке Магомеда Адиева. Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года. В сезоне-2019/2020, завершённом в ФНЛ досрочно, «Чайка» финишировала на 10-м месте, а в настоящее время располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав в 36 матчах 46 очков. До этого Адиев работал в «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».
Карагандинский «Шахтёр» после пяти туров чемпионата Казахстана занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.
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