Эмери в 6-й раз вышел в полуфинал Лиги Европы и установил рекорд среди тренеров

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» на своём поле обыграл загребское «Динамо» 2:1. В первом матче испанцы также были сильнее 1:0. Таким образом, «жёлтая субмарина» под руководством Унаи Эмери по итогам двухматчевого противостояния прошла «Динамо» с общим счётом 3:1.



Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери установил рекорд турнира среди тренеров, в шестой раз в карьере выведя свой коллектив в полуфинал Лиги Европы, сообщает твиттер OptaJose.



Помимо «Вильярреала», Унаи по 1 разу выводил в полуфинал ЛЕ «Валенсию» и «Арсенал». Наибольшего успеха испанский наставник достиг с «Севильей», с которыми он 3 года подряд достигал данной стадии турнира. Во всех трёх случаях, «Севилья» выиграла турнир.

«Вильярреал» выбил загребское «Динамо» из Лиги Европы на стадии 1/4 финала