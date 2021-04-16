Главный тренер «Жальгириса» рассказал о предложениях из чемпионата Казахстана

Главный тренер вильнюсовского «Жальгириса» Владимир Чебурин рассказал о том, что мог вернуться в чемпионат Казахстана.
«В межсезонье у меня были предложения, были и конкретные. Были и такие, когда нужно было покинуть страну и уехать заграницу, но не было возможности, потому что границы были закрыты. Для того чтобы попасть туда, нужно было преодолеть много преград.
И у меня на родине были предложения. Может быть, немного, но они были, были конкретные. Но, может быть, наши мнения где-то расходились, где-то не было сильно большого интереса. Не то, чтобы не хотелось, но на тот момент, может быть, была такая обстановка, что я не мог принять этого решения», — сказал Чебурин в интервью «Ютуб»-каналу Lietuvos Futbolas.
Владимир Чебурин возглавил «Жальгирис» в январе 2021 года. До этого 55-летний казахстанец работал в карагандинском «Шахтёре», «Окжетпесе», «Круои» и «Судуве». С последней он дважды (в 2017 и 2018) становился чемпионом Литвы.
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