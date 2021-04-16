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Определились все полуфинальные пары еврокубков сезона-2020/2021

Определились все полуфинальные пары еврокубков сезона-2020/2021
Футбол / Лига чемпионов 0

Четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021 подошла к своему завершению. Определились все полуфинальные еврокубковые пары.

Лига чемпионов:

  • «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити» (матчи: 28 апреля и 4 мая);
  • «Реал» — «Челси» (матчи: 27 апреля и 5 мая).

Лига Европы:

  • «Вильярреал» — «Арсенал» (матчи: 29 апреля и 6 мая);
  • «Манчестер Юнайтед» — «Рома» (матчи: 29 апреля и 6 мая).

Команды, указанные в парах первыми, проведут первый матч 1/2 финала на домашнем поле, а ответный — на выезде.

На стадии четвертьфинала розыгрыш Лиги чемпионов покинули: «Ливерпуль», «Порту», «Бавария» и дортмундская «Боруссия». За бортом Лиги Европы на стадии 1/4 финала остались: загребское «Динамо», пражская «Славия», «Гранада» и «Аякс».

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