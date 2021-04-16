Определились все полуфинальные пары еврокубков сезона-2020/2021

Четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021 подошла к своему завершению. Определились все полуфинальные еврокубковые пары.

Лига чемпионов:

«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити» (матчи: 28 апреля и 4 мая);

«Реал» — «Челси» (матчи: 27 апреля и 5 мая).

Лига Европы:

«Вильярреал» — «Арсенал» (матчи: 29 апреля и 6 мая);

«Манчестер Юнайтед» — «Рома» (матчи: 29 апреля и 6 мая).

Команды, указанные в парах первыми, проведут первый матч 1/2 финала на домашнем поле, а ответный — на выезде.

На стадии четвертьфинала розыгрыш Лиги чемпионов покинули: «Ливерпуль», «Порту», «Бавария» и дортмундская «Боруссия». За бортом Лиги Европы на стадии 1/4 финала остались: загребское «Динамо», пражская «Славия», «Гранада» и «Аякс».