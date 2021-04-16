Фил Фоден отказался от услуг компании, опубликовавшей пост с вызовом Мбаппе

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден отказался от услуг компании, которая вела его социальные сети.



Как сообщает The Telegraph, в четверг, 15 апреля, 20-летний полузащитник принял решение разорвать контракт с Ten Toes Media, компанией, которая управляла его аккаунтом. Хотя Фоден и его советники понимали, что некоторые люди сочтут твит забавным, они сошлись на мнении, что это было неуважительно по отношению к Килиану Мбаппе, и были недовольны тоном сообщения, которое подразумевало, что он бросает вызов нападающему «ПСЖ» и сборной Франции.



Ten Toes Media — известная компания в мире социальных сетей, работавшая с целым рядом ведущих спортивных звёзд, включая нападающего «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейна, форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина.



Накануне, 14 апреля, «горожане» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов переиграли на выезде дортмундскую «Боруссию» (2:1). Вскоре после финального свистка в аккаунте Фила появилось его фото с обращением к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе: «Ты готов?» Английская команда сыграет в полуфинале главного еврокубка именно с парижанами. Впоследствии твит был удалён.

Пост про Мбаппе в «твиттере» Фодена появился без ведома футболиста. Он был в ярости