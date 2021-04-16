Глава канцелярии президента Чехии осудил отстранение защитника «Славии» Куделы

Глава канцелярии президента Чехии Вратислав Минарж направил письмо в дисциплинарный комитет УЕФА после того, как защитника пражской «Славии» Кудела дисквалифицировали на 10 матчей за расистское поведение в отношении игрока «Рейнджерс» Глена Камара.



«Я хотел бы обратиться к вам в этом открытом письме в связи с вашим недавним решением наказать Ондржея Кудела. Он был наказан за якобы расистское заявление, которое он совершил 18 марта 2021 года во время матча «Рейнджерс» с пражской «Славией». Согласно вашему вердикту, он не сможет участвовать в следующих 10 матчах.



В указанном матче произошло много всего. «Славия» демонстрировала хорошую игру, соперники же в ответ коварно фолили. Итогом одного из нарушений стала серьезная травма нашего вратаря. Он получил перелом черепа, и всю оставшуюся жизнь ему придется ходить по полю в шлеме. После забитого второго гола соперник повел себя неспортивно. Чешские спортсмены подверглись нападению соперников после окончания матча, их не пускали в раздевалку. И что в итоге? Игрок, который раздробил череп соперника бутсой, получил отстранение на 4 матча, другой игрок, атаковавший чешского футболиста, будет отсутствовать 3 игры.



А предполагаемый расизм? Отстранение 10 матчей. Отмечу, что расизм бездоказательный и предполагаемый. Сам инспектор УЕФА усомнился в том, что Ондржей Кудела сделал расистское заявление. Тем не менее, вы приняли решение о совершенно беспрецедентном наказании для игрока. Вы осуждаете порядочного человека без единого доказательства. Вы лишаете спортсменов возможности осуществить свою мечту в Лиге Европы. Всё это только для того, чтобы оправдать извращенные ожидания небольшой группы активистов и клуба.



По вашим действиям кажется, что борьба с расизмом стала вершиной лицемерия, дискриминации и подрыва ценностей, следуя глупым тенденциям. Ваши усилия могут привести к противоположному — к ситуации, когда человек с цветом кожи, отличным от черного, будет подвергнут дискриминации, угнетению и лишению прав. Поэтому я также считаю необходимым выступить против этого.



Хотя вы, наверное, к этому не привыкли, позвольте мне сказать вам одну вещь. Я очень ценю тот факт, что чешская общественность не поддерживает ваше решение. Напротив, хотя бы на короткое время вам удалось объединить давних противников. Мы не станем перед вами на колени, и чешскому футбольному болельщику не страшны ваши угрозы.



Президент Республики Милош Земан подробно знаком с ситуацией и считает ее важной не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения справедливости и человеческого достоинства. Он выражает свою поддержку всем гражданам Чешской Республики, которые следили за ходом этого дела и разочарованы его итогом. В то же время он желает, чтобы все игроки и болельщики не теряли бодрости духа и продолжали мужественно поддерживать свою команду», — приводит слова чиновника чешский новостной портал Lidovky.