Сульшер: нас ждёт настоящая битва с «Ромой». Мы надеемся выйти в финал Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопросы журналистов после победы манкунианцев в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).



«Гранада» заставила нас попотеть. В матчах с ними всегда много единоборств, их команда атакует большими силами. Приходится качественно защищаться.



Мы забили два мяча, ни одного не пропустили, некоторые мои игроки показали хорошее индивидуальное выступление. Это придаст нам уверенности перед воскресным матчем с «Бёрнли».



Пока я не видел слишком много матчей «Ромы». Я знаю, что римляне провели два хороших матча с «Аяксом», они умеют хорошо защищаться, как это принято у итальянских команд. Ну и все мы знаем Эдина Джеко – любой заброс мяча в штрафную таит опасность, когда он там.



Мы с нетерпением ждём полуфинальных матчей. Мы уже там. Впереди настоящая европейская битва, поскольку «Рома» – команда с богатой историей. Раньше мы хорошо играли в матчах с итальянскими клубами. Мы надеемся выйти в финал. Было бы здорово выиграть трофей в конце этого сезона», – цитирует Сульшера BBC.



Первая встреча команд также завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. Таким образом, манкунианцы по итогам двухматчевого противостояния победили «Гранаду» с итоговым счётом 4:0 и оформили выход в полуфинал Лиги Европы, где «красным дьяволам» предстоит встретиться с «Ромой».

«МЮ» вышел в полуфинал Лиги Европы, оставив за бортом турнира «Гранаду»