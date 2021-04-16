Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба Лиги Европы на официальном сайте турнира опубликовала список номинантов на звание лучшему игроку недели по итогам завершившихся ответных встреч 1/4 финала.

Так, среди кандидатов оказались такие футболисты, как полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака, отметившийся голом в матче с пражской «Славией» (4:0), форвард итальянской «Ромы» Эдин Джеко, отличившийся в игре с «Аяксом» (1:1), испанский нападающий «Вильярреала» Жерар Морено, ставший автором одного из голов в игре с загребским «Динамо» (2:1), и защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака, который помог манкунианцам отыграть на ноль с «Гранадой» (2:0).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА, перейдя по ссылке.

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы испанский «Вильярреал» встретится с лондонским «Арсеналом», а «Манчестер Юнайтед» — с итальянской «Ромой». Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая.