Полузащитник «Шахтёра» Тайсон согласовал контракт с клубом из Бразилии

33-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон вернётся на родину по окончании нынешнего сезона, когда истечёт срок действия его контракта с украинским клубом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Сделка закрыта и подтверждена! Тайсон присоединится к «Интернасьоналю» в качестве свободного агента этим летом. Бразильский клуб согласовал с ним 2-летний контракт», — гласит пост Скиры.

Напомним, что Тайсон стал игроком «Шахтёра», перейдя в 2013 году из харьковского «Метталиста» за € 15,24 млн. С тех пор он провёл за донецкий клуб 299 матчей во всех турнирах, в которых отметился 55 голами и 78 результативными передачами. С «Шахтёром» он становился 6-кратным чемпионом Украины, 5-кратным обладателем Кубка Украины и 4-кратным победителем Суперкубка Украины.

Однако, в недавнем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» Тайсон отказался выйти на замену. За такое поведение бразильский полузащитник был отправлен в дубль донецкой команды.