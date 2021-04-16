«Ливерпуль» может попытаться вернуть Суареса в случае ухода Салаха

«Ливерпуль» ближайшим летом может вернуть на «Энфилд» уругвайского нападающего Луиса Суареса, выступающего за мадридский «Атлетико», сообщает Goal со ссылкой на Deportes Cuatro.



Существует большая вероятность, что в ближайшее трансферное окно египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах станет игроком мадридского «Реала», что освободит место для нового игрока группы атаки.



В этом случае, мерсисайдцы могут попытаться вернуть Суареса, который стал культовой фигурой на «Энфилде» в период с 2011 по 2014 год, несмотря на то, что звёздный игрок «Атлетико» сейчас приближается к завершающей стадии своей карьеры в возрасте 34 лет.



В текущем сезоне Суарес принял участие в 32 встречах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 2 результативными передачами.

Луис Суарес получил травму и выбыл на три недели