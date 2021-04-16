Кавани стал рекордсменом среди уругвайцев по количеству голов в еврокубках

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Гранада», завершившемся победой манкунианцев со счётом 2:0, первый гол на 6-й минуте забил нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани.

Благодаря этому голу Кавани стал первым уругвайским футболистом, забившим 50 голов на турнирах УЕФА (Лига чемпионов и Лига Европы). Для этого достижения уругвайцу потребовалось провести 87 матчей. Об этом сообщает Sky Sport.

Кавани также стал четвёртым южноамериканцем, достигшим этого показателя после Лионеля Месси, Серхио Агуэро и Альфредо Ди Стефано.

По итогам двухматчевого противостояния «Манчестер Юнайтед» прошёл «Гранаду» и в полуфинале Лиги Европы сыграет с итальянской «Ромой», одолевшей в четвертьфинале «Аякс».