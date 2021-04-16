Бруну Фернандеш: если всё сделаем правильно, получим шанс на победу в полуфинале

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал исход победного матча с «Гранадой» в 1/4 финала Лиги Европы (2:0).

«Хороший матч, в Лиге Европы всегда сложно играть. Не имеет значения, кто выходит против тебя на поле. Мы знаем, что «Гранада» обладает мастерством, они могли что-то создать. Мы хорошо справились, контролировали игру и много владели мячом. Результат указывает на это. Сейчас пришло время сделать следующий шаг и победить в полуфинале. Но сначала нужно сконцентрироваться на матчах чемпионата.

Любая команда способна доставить проблемы. «Рома» организованно действует в обороне и способна создавать проблемы в атаке. Некоторые из их футболистов выступали в Англии. Если мы всё сделаем правильно, то получим шансы на победу в полуфинале», – сказал Бруну в эфире BT Sport.