Источник: Модрич продлит контракт с «Реалом» на сезон с понижением зарплаты

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич согласовал продление контракта с клубом до 2022 года, сообщает AS.

По информации источника, во время переговоров 35-летний хорват согласился на понижение зарплаты. В нынешнем сезоне Модрич провёл за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал transfermarkt оценивает Модрича в € 10 млн.

Хорватский полузащитник выступает в составе «королевского клуба» с 2012 года. Ранее Модрич играл за «Тоттенхэм», загребское «Динамо» и «Зриньски».

В составе «Реала» Модрич четыре раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и трёх Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.