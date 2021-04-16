Источник: Модрич продлит контракт с «Реалом» на сезон с понижением зарплаты

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич согласовал продление контракта с клубом до 2022 года, сообщает AS.
По информации источника, во время переговоров 35-летний хорват согласился на понижение зарплаты. В нынешнем сезоне Модрич провёл за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал transfermarkt оценивает Модрича в € 10 млн.
Хорватский полузащитник выступает в составе «королевского клуба» с 2012 года. Ранее Модрич играл за «Тоттенхэм», загребское «Динамо» и «Зриньски».
В составе «Реала» Модрич четыре раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и трёх Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.
- 16 апреля 2021
-
08:48
-
08:30
-
08:13
-
07:57
-
07:26
-
07:10
-
06:42
-
03:41
-
02:50
-
02:26
-
02:07
-
01:49
-
01:32
-
01:20
-
01:12
-
00:58
-
00:51
-
00:50
-
00:40
-
00:36
-
00:30
-
00:25
-
00:14
-
00:02
- 15 апреля 2021
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:15
-
23:11
-
22:40
-
22:27
-
22:06
-
22:05
-
21:51
-
21:11