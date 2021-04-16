Субисаррета: думаю, Месси уже принял решение относительно своего будущего
Экс-вратарь «Барселоны» и бывший спортивный директор каталонского клуба Андони Субисаррета высказал своё мнение о будущем нападающего команды Лионеля Месси.
«Месси заслужил право думать и решать. Президент уже заявил, что сделает всё возможное, чтобы его сохранить. Если Лео решит продолжить, это замечательно. А если нет, придётся продолжать без него. Кому-то придётся взять футболку с 10-м номером. Жизнь продолжается.
Вещи, которые происходят с нами, влияют на принятие решений. Думаю, что Месси уже более или менее принял решение в своей голове. Поражение в финале Кубка Испании тоже могло сыграть свою роль, но не думаю, что определяющую», — цитирует Субисаррету AS.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает нынешним летом.
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