Гринвуд: Сульшер много раз рассказывал мне, как он вышел на замену в финале с «Баварией»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд признался, что главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер неоднократно рассказывал ему о своём триумфальном выходе на замену в финале Лиги чемпионов 1999 года с «Баварией». Норвежец появился на поле на 81-й минуте и забил победный гол в компенсированное время.
«Уле много раз рассказывал мне историю о своём выходе на замену в игре с „Баварией“. Я смотрел тот финал, так что никогда этого не забуду! Уле всегда был готов выйти на замену, он говорил мне об этом. Об этом рассказывали ещё в молодёжной команде. Уверен, что до сих пор продолжают рассказывать», — приводит слова Гринвуда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Гринвуд является воспитанником академии манкунианцев и выступает за «Манчестер Юнайтед» с семи лет. Мейсон дебютировал в Лиге чемпионов в марте 2019 года, выйдя на замену в матче с «Пари Сен-Жермен».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Гринвуд провёл 25 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Гол Мэйсона Гринвуда в ворота «Тоттенхэм Хотспур»
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