Российский тренер объяснил, почему сравнил судью с Гитлером и Наполеоном

Главный тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко объяснил, почему сравнил судью с Адольфом Гитлером и Наполеоном.



«Судья не объяснил своё решение. У меня не такой уж сильный состав по меркам НСФЛ, а моему топовому и фундаментальному игроку обороны Ливаднову, который играет ещё и за «Чайку», под конец игры дали вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение.



Мне показалось, что не по делу. Там был эпизод, когда мяч выбил игрок «Калмыкии», но карточку почему-то показали Ливаднову. Я был удивлен таким решением.



Я сам бывший судья, поэтому могу сказать: этот арбитр реально умеет судить. Но тут вдруг случилась такая, как мне казалось, тупая ошибка. Моя команда горела по ходу сезона — каждая победа была на вес золота. И тут — бац! У меня забирают победу и лучшего игрока. Так не бывает! Меня руководство университета просило, чтобы мы выиграли. Мы все заряжались, бились, убивались за это. И тут такое решение! Я подумал, что чувака либо зарядили, либо он сделал ставку на тотализаторе.



Если попытаться поставить себя на моё место, думаю, каждый человек как минимум ударил бы судью. А я вместо этого просто ярко выразился. Но, как оказалось, был глубоко не прав, сказал это всё на эмоциях», — цитирует Зубченко Sport24.

«Всадил бы в него две пули». Российский тренер сравнил судью с Гитлером и Наполеоном