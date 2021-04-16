Сульшер объяснил, почему заменил Погба в перерыве

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил замену полузащитника Поля Погба в перерыве ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).



«Порой Поль так сильно хочет выиграть… После того как ему показали жёлтую карточку, он сделал несколько подкатов, и я посчитал, что не хочу рисковать, даже несмотря на то, что он здорово играл. Сегодня мы не смогли задействовать трёх футболистов из-за дисквалификаций. Этот сезон уже и так достаточно трудный», — цитирует Сульшера Goal.com со ссылкой на BT Sport.



Напомним, в первом четвертьфинальном матче «Манчестер Юнайтед» также переиграл «Гранаду» со счётом 2:0. На предыдущих стадиях плей-офф турнира команда Сульшера справилась с «Реалом Сосьедад» (4:0, 0:0) и «Миланом» (1:1, 1:0). В полуфинале «красные дьяволы» сыграют с «Ромой».

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