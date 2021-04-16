Поль Погба: все футболисты «Гранады» пытались добиться моего удаления

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал решение главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера заменить его в перерыве ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).



«Несколько подкатов, жёлтая карточка. Очевидно, меня нужно было заменить. Мне не повезло с жёлтой. На мой взгляд, это не тянуло на карточку, но решение судьи нужно принять. Мы выиграли, это самое важное. После того как мне показали карточку, я сфолил снова, и все футболисты «Гранады» пытались добиться моего удаления. Тренер решил, что лучше заменить меня, пока я не получил красную карточку», — цитирует Погба Goal.com со ссылкой на BT Sport.



Напомним, в первом четвертьфинальном матче «Манчестер Юнайтед» также переиграл «Гранаду» со счётом 2:0. На предыдущих стадиях плей-офф турнира команда Сульшера справилась с «Реалом Сосьедад» (4:0, 0:0) и «Миланом» (1:1, 1:0). В полуфинале «красные дьяволы» сыграют с «Ромой».

Сульшер объяснил, почему заменил Погба в перерыве